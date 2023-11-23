جمال عنايت: حان وقت إنهاء حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل

قال الإعلامي جمال عنايت، إنه لابد للحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو أن تنتهي، وأن يكون هناك حكومة إسرائيلية أخرى.

«عنايت»: أين وعي المجتمع الإسرائيلي؟

وأضاف «عنايت»، خلال تقديمه تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن يكون هناك قدر من السماح والوعي لـ المجتمع الإسرائيلي عن مصلحتهم.

وذكر الإعلامي جمال عنايت، أن الهيسيتريا الإسرائيلية لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن هناك رسائل متضمنة في مسألة ماذا يحدث في المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح «عنايت»، أن الرئيس السيسي كرر أكثر من مرة واضعًا ومحددًا خط أحمر وهي مسألة التهجير والقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن هذه المسالة مبدأية جرى إعمالها عشرات المرات على مختلف المستويات قبل ذلك.

لغة الخطاب السياسي

وذكر الإعلامي جمال عنايت، أن هناك لغة الخطاب السياسي عندما تذكر كلمة خط أحمر فهذا يعني أن هناك نقطة ما لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها، ومن حق الدولة أن تستخدم كل الامكانيات لديها من أجل الحفاظ على مصالحها وأمنها القومي.