تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و«الوادي المتصدع» بكفر الشيخ

قال الدكتور محمد بشار، وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، إن الحملات البيطرية بالمحافظة تمكنت من تحصين 56 ألفا و320 رأس ماشية من الأبقار والجاموس ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك بنطاق مراكز وقرى الإقليم، موضحا أن الهدف من الحملة هو الحفاظ على الثروة الحيوانية، وزيادة أعدادها بشكل مضاعف.

استمرار حملات تحصين الماشية

وأضاف «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية في محافظة كفر الشيخ مستمرة حتى يتم تحقيق المستهدف لتحصين الماشية، وذلك بواقع 212 ألف رأس ماشية من الجاموس والأبقار، مشيرا إلى أن حملات التحصين مستمرة خلال اليوم الجمعة.

توفير الأمصال البيطرية

وأوضح أنه تم توفير الأمصال البيطرية اللازمة خلال أعمال الحملة، التي تمتد على مدار نحو أسبوعين من اليوم، وتشمل تحصين الماشية على نطاق محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، تمثل نحو 19%، من إجمالي الثروة الحيوانية في محافظات الوجهين البحري والقبلي، وذلك كون المحافظة زراعية من المقام الأول، وتتوافر بها الأعلاف الخضراء من البرسيم المصري.