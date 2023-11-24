مواعيد عمل منافذ بيع السلع المخفضة في جنوب سيناء.. تستمر حتى 10 مساءً

قال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، في حديثه لـ«الوطن»، إن مديرية التموين بالمحافظة، خصصت 14 منفذًا تابعة للمديرية و8 منافذ تابعة للهيئات والمصالح والأحزاب، و28 محلا تابعة لمنشأة خاصة مشاركة في مبادرة بيع السلع بأسعار مخفضة، ليصبح عدد المنافذ التي تعمل في المبادرة 50 منفذا على مستوى مدن محافظةجنوب سيناء.

مواعيد منافذ مبادرة خفض الأسعار

وأضاف «الحارون» أنّ المنافذ التابعة لمديرية التموين، تعمل علي فترتين، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، والفترة المسائية من الساعة السادسة مساءً حتى العاشرة مساءً، أما بالنسبة للقطاع الخاص، فمتوسط العمل يصل إلى 18 ساعة فأكثر.

جهود مديرية التموين بالمحافظة لتنفيذ المبادرة

وأكد وكيل الوزارة، أنّ الأجهزة المعنية بالمحافظة تكثف جهودها لتفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إذ جرى الاتفاق على تخصيص 7 سلع أساسية، بتخفيض من 15% إلى 25%، وهي: «السكر والزيت والعدس والألبان ومنتجاتها والمكرونة والأرز »، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، وتنفذ المديرية، حملات لمتابعة التجار بالقطاع الخاص والوقوف على توفير السلع الغذائية بالمنافذ التابعة لوزارة التموين.

وأشار «الحارون» إلى أنّ مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بجنوب سيناء، توسعت في إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية بالأسعار المخفضة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وحرصت المديرية على ضخ كميات كبيرة من تلك السلع بالمعارض والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات الأهالي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.