«أزهرية جنوب سيناء» تعلن جدول اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم

أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية جدول مسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم، ابتداء من يوم الاثنين 27 نوفمبر الجاري، لمدة 4 أيام متتالية حسب جدول المسابقة.

وجاء جدول المسابقة كما يلي

1- الاثنين 27/11/2023 معهد الطور الابتدائي الأزهري، ومعهد بنين الطور وشرم الشيخ ودهب ونويبع «معهد الترابين».

2- يوم الثلاثاء 28/11/2023 معهد الطور الابتدائي النموذجي بمدن «رأس سدر وأبو زنيمة وأبورديس».

3- يوم الأربعاء 29/11/2023 معهد بنين الطور النموذجي وفتيات الطور ومعهد فتيات الطور النموذجي.

4- يوم الخميس 30/11/2023 بالمكاتب والأروقة التابعة لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، وسوف تتم فعاليات الاختبار بمعهد بنين طور سيناء النموذجي.

كما أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية عن تكريم الفائزين في مسابقة لحفظ القران الكريم يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية بحي النور بمدينة شرم الشيخ.

مد فترة التقدم للمسابقة

الجدير بالذكر أن فضيلة وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني أعاد فتح باب التقدم للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم، المقامة تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لمدة يومين 18 و 19 نوفمبر الجاري.