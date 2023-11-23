الكنيسة الأرثوذكسية تنعى الكاتب يعقوب الشاروني

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأديب الراحل يعقوب الشاروني والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، والذي يعد أحد أبرز الكتاب في أدب الأطفال.

بيان الكنيسة لنعي الكاتب يعقوب الشاروني

وقالت الكنيسة في بيان لها: «تنعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الأديب الكبير يعقوب الشاروني، الذي فارق عالمنا الفاني، اليوم، عن عمر ناهز92 عامًا بعد أن قدم روائع عديدة أثرى بها أدب الأطفال على مدار أكثر من ستة عقود».

وأضاف: «نطلب من الرب نياحًا لنفس المبدع الراحل، وعزاءً لأسرته ومحبيه وقرائه، عالمين أن عمله وأثره باقيان في عقول ونفوس كل من يطالع أدبه الخالد».

معلومات عن الكاتب الراحل يعقوب الشاروني

يعد يعقوب الشاروني، كاتبا وصحفي مصريا، من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وولد الشاروني عام 1931 في مدينة المنصورة بمصر، وبدأ مسيرته الأدبية في سن مبكرة، حيث نشر أول قصصه في الصحف والمجلات المصرية عندما كان في سن 15 عامًا.

اهتم الشاروني منذ البداية بالكتابة للأطفال، حيث رأى فيهم المستقبل والأمل، وقد أصدر خلال مسيرته الأدبية الطويلة أكثر من 400 كتاب للأطفال، تنوعت بين القصص والروايات والمسرحيات والكتب التعليمية.

ومن أشهر أعمال الشاروني كتاب «أجمل الحكايات الشعبية»، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 2001، كما فاز نفس الكتاب بجائزة الآفاق الجديدة من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال بإيطاليا عام 2002.

وعرف عن الشاروني أسلوبه السهل الممتنع في الكتابة للأطفال، حيث كان يحرص على أن تكون قصصه هادفة ومسلية في الوقت نفسه، كما كان يهتم بنقل التراث الشعبي المصري إلى الأطفال من خلال أعماله.