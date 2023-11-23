طوارئ الإسماعيلية تحذر من طقس الجمعة.. شبورة ورياح 

تشهد محافظة الإسماعيلية طقسا مستقرا بشكل كبير مقارنة بحالة الطقس غير المستقرة التي ضربت المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية؛ متأثرة بالمنخفض الجوي في عدد من المحافظات.

وبحسب بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، فإن خبراء الأرصاد حذروا من شبورة كثيفة في الساعات الأولى من الصباح مع نشاط معتدل للرياح تصل سرعتها إلى 24 كيلومترا في الساعة.

وأضاف البيان، أنه يسود غدًا طقس معتدل الحرارة نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على أن تكون درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

تحذيرات شبكة الطوارئ لأهالي الإسماعيلية

من جانبها، وجهت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة عن سوء الأحوال الجوية أهمها عدم الانشغال بغير الطريق أو فقدان التركيز.

كما طالبت المواطنين بضرورة السير بسرعات منخفضة، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية خلال نشاط الرياح حرصًا على حياتهم.