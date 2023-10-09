أفواج سياحية ألمانية وإيطالية تزور هرم اللاهون بالفيوم.. مصر بلد الأمن والأمان

استقبلت منطقة هرم اللاهون الأثرية بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، أفواجا سياحية قادمة من ألمانيا وإيطاليا، رافعين شعار «مصر بلد الأمن والأمان»، وذلك في ظل انتعاش حركة السياحة التي تشهدها المحافظة منذ بداية أكتوبر الجاري، حيث أبدت الأفواج إعجابها بالمنطقة السياحية والهرم وحجرة الدفن التي تم تشييدها من الجرانيت الوردي، فضلًا عن الممرات الداخلية المميزة للهرم.

وحرص الزوار على التقاط الصور التذكارية داخل الهرم وخارجه، فيما تكثف منطقة آثار الفيوم برئاسة الدكتور علي البطل مدير عام الآثار، من عملها لتنشيط حركة السياحة خصوصًا هذا التوقيت من العام الذي تتميز الفيوم خلاله باعتدال الطقس.

رصد حركة السياحة

وأوضحت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي الأثري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ منطقة آثار الفيوم تحرص على رصد حركة السياحة ومتابعتها بصورة دورية، وذلك بهدف تنشيط السياحة، ودعم الاقتصاد المصري.

وفود أجنبية تزور هرم اللاهون

وأشارت إلى أنّ هرم اللاهون استقبل اليوم وفدا سياحيا ألماني الجنسية، وآخر إيطالي الجنسية، موضحةً إنّ هرم اللاهون شهد رواجًا سياحيًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يستمتع الزوار بمشاهدة تصميم الهرم المميز.

وشددت على إنّ هرم اللاهون أصبح أحد أبرز المناطق الأثرية الهامة بمحافظة الفيوم، لذلك يحرص السائحون على زيارته، كما إنّ هناك العديد من القنوات العالمية قامت بتصوير أفلام وثائقية عنه نظرًا لقيمته التاريخية وأهميته الكبرى خصوصًا إنّه أول هرم من عصر الدولة الوسطى في مصر، يتم فتحه للزيارة لكونه أحد رموز السياحة الهامة بمحافظة الفيوم.

تاريخ هرم اللاهون

وبُني هرم اللاهون من الطوب اللبن أعلى ربوة عالية، على يد الملك سنوسرت الثاني من الأسرة الـ 12، وعُثر في داخله على «الصل الذهبي» الذي كان يزين أعلى التاج الملكي، وبجواره مقبرة الأميرة سات حتحورات أيونت، وفي الجنوب مقبرة مهندس الهرم إنبي، ومقابر لأفراد الأسرة المالكة، وجبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون.