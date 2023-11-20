سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 20-11-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

يشهد سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 20-11-2023 في البنوك ثباتا ملحوظا، إذ لم يطرأ عليها أي تغييرا منذ شهر أغسطس الماضي، وفقا لما أعلنه عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك، والذي جاء كما يلي:

سعر الدینار الكویتي مقابل الجنیه

- يسجل سعر الدینار الكویتي مقابل الجنیه المصري في بنك القاهرة 99.60 جنيه للشراء و100.21 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر

- يبلغ سعر الدینار الكویتي في بنك مصر 99.88 جنيه للبيع أما سعر الشراء 99.64 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل 100.18 جنيه بيعا 98.09 جنيه شراءً.

سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار

- وعن سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار يسجل اليوم الاثنين في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الاسكندرية و100.24 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 96.62 جنيه.

سعر الدینار الكویتي الیوم

- ووصل سعر الدینار الكویتي الیوم في البنك المركزي المصري 99.82 جنيه للشراء و100.17 جنيه للبيع.