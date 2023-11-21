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استقرار سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21-11-2023

كتب:

مريم حنفي
03:29 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات

سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات المسائية على استقراره الذي عليه منذ بداية التعاملات داخل البنوك المصرية حيث يبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 100.04 جنيه للشراء و100.39 جنيه للبيع، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء والذي جاء كما يلي.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدنيار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.20 جنيه للشراء و100.17 جنيه للبيع. 

سعر الدنيار الكويتي في بنك مصر 

- بلغ سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 99.92 جنيه بيعا و99.64 جنيه شراءً.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 

- وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية إلى 96.84 جنيه للشراء و100.50 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 

- كما سجل سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم داخل بنك القاهرة 99.73 جنيه شراءً و100.50 جنيه بيعا. 

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