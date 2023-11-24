حالة الطقس اليوم في صعيد مصر.. معتدل نهارا مائل للبردوة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على محافظات شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، وسط توقعات بنشاط خفيف للرياح المحملة بالأتربة على محافظات شمال الصعيد، في ظل إحتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

تضائل فرص سقوط الأمطار على محافظات الصعيد

أشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى تضاؤل وانعدام فرص تساقط الأمطار على محافظات شمال الصعيد أو جنوبه، فيما عدا مدينتي حلايب وشلاتين التي قد تتعرض لأمطار خفيفة وعلى فترات متقطعة، في ظل نشاط خفيف للرياح المحملة بالأتربة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الصعيد اليوم الجمعة

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة اليوم الجمعة على محافظات الصعيد كالتالي:

درجات الحرارة في الفيوم: العظمى 27 والصغرى 16

درجات الحرارة في بني سويف: العظمى 27 والصغرى 14

درجات الحرارة في المنيا: العظمى 26 والصغرى 11

درجات الحرارة في أسيوط: العظمى 27 والصغرى 12

درجات الحرارة في سوهاج: العظمى 27 والصغرى 13

درجات الحرارة في قنا: العظمى 28 والصغرى 15

درجات الحرارة في الوادي الجديد: العظمى 28 والصغرى 11

درجات الحرارة في الأقصر: العظمى 28 والصغرى 14

درجات الحرارة في أسوان: العظمى 30 والصغرى 15

درجات الحرارة في الغردقة: العظمى 29 والصغرى 18