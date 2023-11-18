هيئة الأرصاد الجوية: مصر تتأثر بمنخفض جوي عميق يتسبب في طقس متقلب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة مساء اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بدءا من مساء اليوم بمنخفض جوي عميق يؤثر علي البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

حالة الطقس

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية،أن المنخفض الجوي متمركز على شرق البحر المتوسط ويؤثر على شمال البلاد حيث يجعل الطقس متقلب وماطر ويميل الي البرودة نسبيًا.

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره مساء اليوم السبت.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

شمال الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.