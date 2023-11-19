تحذير عاجل من «الأرصاد» لمحافظات شمال الصعيد.. انتبهوا للساعات المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الأحد، في محافظات الصعيد، حيث يسود طقس معتدل الحراراة نهارًا على محافظات شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه، لطيف في أول الليل مائل للبرودة على محافظات شمال الصعيد، لطيف ليًلا، مع انخفاض في درجات حرارة، مع وجود شبورة مائية أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة وشمال الصعيد.

إحتمالية سقوط أمطار على محافظات شمال الصعيد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى احتمالية سقوط أمطار على محافظات شمال الصعيد، في ظل نشاط للرياح، وذلك ضمن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، والذي يتسبب في انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق من شمال البلاد لتمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الصعيد اليوم الأحد

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة اليوم الأحد كالتالي:

درجات الحرارة في الفيوم: العظمى 25 والصغرى 15

درجات الحرارة في بني سويف: العظمى 25 والصغرى 14

درجات الحرارة في المنيا: العظمى العظمى 25 والصغرى 14

درجات الحرارة في أسيوط: العظمى 26 والصغرى 14

درجات الحرارة في سوهاج: العظمى 26 والصغرى 16

درجات الحرارة في قنا: العظمى 27 والصغرى 17

درجات الحرارة في الوادي الجديد: العظمى 29 والصغرى 14

درجات الحرارة في الأقصر: العظمى 28 والصغرى 17

درجات الحرارة في أسوان: العظمى 28 والصغرى 18

درجات الحرارة في الغردقة: العظمى 30 والصغرى 20