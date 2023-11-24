ضبط 373 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ مديربة التموين من خلال إدارة تموين شرق، شنت حملة مكبرة على بازارات بيع السجائر ومحلات الجملة، بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق.

تموين شرق الإسكندرية

ووجه المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية، للرقابة على الأسواق، وشنت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، ونبيل عسكر مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، حملة تموينية بنطاق الإدارة، وتم ضبط عدد من المخالفات.

ضبط سجائر وزيت شيشة

وأوضح «القلش» أنّ الحملة أسفرت عن ضبط محل بازار بمنطقة سموحة، لبيعه السجائر بأزيد من السعر الرسمي، كذلك بيع وعرض سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، و تم تحريز الآتي:

- 261 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها.

- 70 عبوة زيت ليكويد لاستخدام الشيشة الإلكترونية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها.

ضبط محل بازار للدخان الكائن بمنطقة عزبة القلعة وذلك لحيازته وبيعه سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، وتم تحريز الآتي:

- 112 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها.

- ضبط محل بازار بمنطقة عزبة سكينة لبيعه السجائر بأزيد من السعر الرسمي.

- ضبط محل لتجارة الجملة بمنطقة العوائد لعدم إعلانه الأسعار.

- ضبط مستودع إسطوانات أنابيب بوتاجاز بمنطقه أبيس، لعدم إعلانه أسعار أسطوانات البوتاجاز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال هذه المخالفات.