6 معلومات عن أغنية كاظم الساهر الجديدة «Hold Your Fire» لدعم غزة

انتهى النجم العراقي الكبير كاظم الساهر، من تسجيل أغنيته الجديدة بعنوان «Hold Your Fire»، والتي تهدف إلى تسليط الضوء بشأن العدوان الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجمات غاشمة.

معلومات عن أغنية Hold Your Fire

ترصد «الوطن» في هذا التقرير عددا من المعلومات عن الأغنية الجديدة المنتظر طرحها:

- أغنية Hold Your Fire من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل.

- الأغنية يتم التعاون فيها مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.

- قال كاظم الساهر في بيانه إنه يدعم بالأغنية أهل غزة بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية.

- أغنية Hold Your Fire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة.

- الأغنية باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء.

- سيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال وكالة الأونرو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى،، واليونيسف منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي.