استـشهاد صحفية فلسطينية مع عائلتها في قصف منزلها بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، باستـشهاد صحفية فلسطينية مع عائلتها بقصــف طال منزلها في مدينة غزة.

وحذّرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من المساس بالصحفيين العالميين في غزة وشمال القطاع، بما في ذلك الموجودين في المستشفى الإندونيسي، وذلك وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق آخر، أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيًا في مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضافت المراسلة، أنّ قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من ممارسة مهامها في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية.