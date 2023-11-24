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غارات جيش الاحتلال تتجدد على مناطق متفرقة من قطاع غزة

كتب:

مريم جاد
02:44 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن غارات جيش الاحتلال تجددت على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأضافت: «وقوع اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال شرق جباليا بقطاع غزة».

وتابعت: بوجود فلسطيني مصاب في مواجهات مع الاحتلال في شرق نابلس بالضفة الغربية.

وفي سياق آخر، كان قد أطلق حزب الله نحو 50 صاروخا على مستوطنات الجليل الأعلى المحتلة من قبل إسرائيل، في قصف هو الأكبر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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بقلم مريم جاد