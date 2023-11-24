غارات جيش الاحتلال تتجدد على مناطق متفرقة من قطاع غزة

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن غارات جيش الاحتلال تجددت على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأضافت: «وقوع اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال شرق جباليا بقطاع غزة».

وتابعت: بوجود فلسطيني مصاب في مواجهات مع الاحتلال في شرق نابلس بالضفة الغربية.

وفي سياق آخر، كان قد أطلق حزب الله نحو 50 صاروخا على مستوطنات الجليل الأعلى المحتلة من قبل إسرائيل، في قصف هو الأكبر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.