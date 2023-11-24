«أوقاف الشرقية» تعلن أسماء الأئمة المرشحين لدورات اللغة العربية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، عقد 6 دورات تدريبية في اللغة العربية للأئمة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر من واقع البروتوكول الموقع بين الجهتين.

وأكدت مديرية الأوقاف بالشرقية، الدور الفعال والمهم للتدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة، فيما ستعقد 6 دورات تدريبية في اللغة العربية، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، على أنّ يكون لمدة 3 أيام.

50 إمامًا في الدورات التدريبية للأوقاف

وجرى ترشيح 50 إمامًا للدورات التدريبية في اللغة العربية، التي تعقدها مديرية الأوقاف بالشرقية، للارتقاء بمستواهم خلال الدورات الـ6 على مدار 3 أيام، وتأتي مديرية أوقاف الشرقية، ضمن 6 مديريات على مستوى الجمهورية وقع عليها الاختيار من الوزارة لعقد الدورات التدريبية.

أسماء الأئمة المرشحين للدورات بالشرقية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسماء الأئمة الذين وقع عليهم الاختيار لأداء التدريبات في اللغة العربية ضمن 6 دورات تدريبة، وذلك سعيًا من وزارة الأوقاف لرفع مستوى الأئمة والارتقاء بهم.