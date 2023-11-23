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وظائف شاغرة في المكتب الإعلامي بـ«الأوقاف».. الشروط وطريقة التقديم

كتب:

رؤى ممدوح
08:28 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية فتح باب التقدم للراغبين في العمل بالمكتب الإعلامي، من خلال رابط إلكتروني يجرى التسجيل عليه في موعد أقصاه الاثنين 27 نوفمبر، والأولوية ستكون للحاصلين على ليسانس إعلام أو لغة عربية أو لغات وترجمة.

شروط العمل في المكتب الإعلامي 

وحددت وزارة الأوقاف عددا من الشروط للعمل في مكتبها الإعلامي والعلاقات العامة، وهي:

1- أن يكون المتقدم معينًا على الدرجة الثانية أو الثالثة بوزارة الأوقاف.

2- أن يكون قد حصل على تقدير (ممتاز) في آخر ثلاث سنوات.

3- ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أو أحيل إلى محكمة تأديبية، أو لجنة القيم.

4-  أن يجتاز اختبارات الحاسب الآلي، والمقابلة الشخصية.

رابط التقديم للوظيفة 

ومن يرغب في التقديم للوظيفة الدخول عبر الرابط من هنـا

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