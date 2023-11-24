جدول مباريات الجولة السابعة في دوري القسم بالرابع بالإسكندرية

تنطلق مباريات الجولة السابعة بدوري القسم الرابع لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم بمجموعاته الأربعة، اليوم الجمعة، إذ تقام مباراتان لفرق المجموعة الأولى، ومباراة من المجموعة الثانية، و3 مباريات من المجموعة الثالثة ومثلها للمجموعة الرابعة.

مباريات المجموعة الأولى

وتُقام مباراتان لفرق المجموعة الأولى، حيث يلتقي مركز شباب الدخيلة مع الترسانة البحرية، ويلاقي فريق السكة الحديد مع فريق مركز شباب العبور، وتضم المجموعة الأولى فرق مراكز شباب «العبور، الدخيلة، الترسانة البحرية، السكة الحديد، القباري، الجمارك، الورديان، أبيس 8، شباب التوفيقية، دير إسنا».

مباريات المجموعة الثانية

وتُقام أيضا مباراة في المجموعة الثانية، حيث يلتقي مركز شباب النصر والمصري الرياضي السكندري، إذ تضم المجموعة فرق «المصري الرياضي، ستيا، نجوم المتراس، مركز شباب النصر، شباب الحضرة، نجوم الحضرة، شباب إمبروزو، الرياضي البحري، شباب النيل، المصري السكندري».

‏مباريات المجموعة الثالثة

وتشهد المجموعة الثالثة 3 مباريات، الأولى بين نادي ميدو والجعافرة، وفي المباراة الثانية يلتقي دهميت مع توشكى، وثالث مباريات المجموعة مركز شباب الحرية وفريق الغزالي، إذ تضم المجموعة فرق «دهميت، ميدو، الجعافرة، شباب محسن، توشكى، المصنع الحربي، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية».

‏مباريات المجموعة الرابعة

وبالنسبة لفرق المجموعة الرابعة التي تضم ‏مركز شباب الناصرية، بهيج، نادي النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، توماس، فسيتم إقامة 3 مباريات اليوم، تجمع المباراة الأولى فريقي نجوم النصر والملاحة، وتجرى المباراة الثانية بين فريقي مركز شباب الناصرية ونادي ناصر، وتضم المباراة الثالثة فريقي بهيج وكابو، وتقام جميع المباريات في تمام الساعة 2.30 مساء.