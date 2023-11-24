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«القاهرة الإخبارية»: وصول 19 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر

كتب:

شروق مراد
08:43 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوصول 19 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر.

وبدأت شاحنات المساعدات تدخل قطاع غزة، كما دخلت 7 شاحنات وقود إلى القطاع، ووصلت 17 سيارة إسعاف إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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