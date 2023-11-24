8 خدمات من «مياه الإسكندرية» أون لاين.. بينها دفع الفاتورة

تقدم شركة مياه الشرب بالإسكندرية، 8 خدمات إلكترونية للمشتركين وعملاء الشركة، دون الحاجة للذهاب إلى فروعها، وذلك حرصًا على راحة المواطنين وتسهيل قضاء الخدمات المختلفة، بينها دفع الفواتير أون لاين.

ويمكن أنّ يطلب المواطن، هذه الخدمات في أي مكان سواء في منزله أو العمل، تيسيرًا من الشركة على المواطنين، وعدم تعطيل مصالحهم، وعلى المشترك فقط، الدخول لموقع الشركة الإلكتروني واختيار الخدمة المطلوبة.

الخدمات المتاحة إلكترونيًا

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الخدمات المتاحة أون لاين، كالتالي:

دفع فاتوره أون لاين

يمكن للمواطنين دفع فواتير المياه من خلال الدخول على الرابط من هنا.

الاستعلام عن الفاتورة

وبالإضافة إلى دفع فاتورة المياه، يمكن أيضًا الاستعلام عنها، من خلال الضغط على الرابط من هنا.

إدخال قراءة

وأتاحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، رابطًا لإدخال القراءة، من هنا.

إرسال شكوى

ويمكن للمواطنين إرسال الشكاوى المختلف، من خلال الضغط على الرابط.

تعاقد على العداد أون لاين

وكشفت شركة مياه الإسكندرية، إمكانية التعاقد على العدادات أون لاين، من خلال الضغط على الرابط.

تعاقد منزلي

ويمكن التعاقد على العدادات المنزلية، من خلال الرابط.

حجز مسبق

ولمن يريد الذهاب إلى فروع شركة المياه بالإسكندرية، يمكن حجز موعد أون لاين قبل الذهاب من خلال الضغط على الرابط من هنا.

طلب قطع موفرة

وهناك أيضًا، إمكانية طلب قطع الغيار المختلفة للعدادات أون لاين، عبر الضغط على الرابط.

https://alexwater.com.eg/mewafera_form/