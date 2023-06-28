4 خدمات إلكترونية مهمة من منصة مصر الرقمية.. بينها الاستعلام عن دعوى

هناك الكثير من الخدمات المتعلقة بالقضايا، التي تقدمها منصة مصر الرقمية إلكترونيًا، مما يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف بالمصالح الحكومية، وهناك 4 خدمات مهمة تتيحها المنصة ويرغب الكثيرون في معرفة كيفية الاستفادة منها.

خدمات القضايا بمنصة مصر الرقمية

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» 4 خدمات تقدمها منصة مصر الرقمية إلكترونيًا للمواطنين في مجال القضايا وهي:

- الاستعلام عن بيانات دعوى.

- الاستعلام عن حدوث استئناف.

- الاستعلام عن المطالبات.

- الاستعلام عن رول دعوى.

خطوات استخدام منصة مصر الرقمية

وللحصول على أي من الخدمات السابقة، هناك عدة خطوات مبسطة، تبدأ من الدخول على موقع مصر الرقمية من خلال الرابط، وبعد ذلك، الضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع.

وبعدها ستظهر قائمة بالخدمات التي تقدمها المنصة إلكترونيًا، ثم الضغط على أيقونة «خدمات القضايا»، وستظهر قائمة بالـ4 خدمات التي تقدمها المنصة.

ويمكن الضغط على أيقونة الخدمة، ثم إدخال البيانات المتعلقة بالدعوى القضائية واسم المحكمة التي تنظر الدعوى، ثم الضغط على أيقونة «بحث»، وستظهر نتيجة البحث وما يخص رول الدعوى القضائية.