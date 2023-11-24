تحصين 87 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي انطلقت في 19 نوفمبر الجاري، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية.

الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة القومية تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير كافة التحصينات لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تحصين 87 ألفا و307 رؤوس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة منذ بدء العمل بالحملة، مؤكدا أن اللجان تباشر عملها يوميا من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

دور الحملات في الحفاظ على المواشي

وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة وتستهدف تغطية أنحاء محافظات الجمهورية، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظاً على الثروة الحيوانية وتنميتها.