وفاة إمام داخل مسجد في المنوفية عقب أداء صلاة المغرب

شهدت قرية ميت مسعود بشبين الكوم في المنوفية، وفاة الشيخ إبراهيم عبد الفتاح، إمام وخطيب مسجد سيدي محمد أبو ذكري، عقب أداء صلاة المغرب، وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية، الذين أكدوا أنه كان حسن الخلق ومحبوبًا من الجميع.

أوقاف المنوفية تنعى إمام المسجد

ونعت مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية، في بيان لها وفاة الإمام، وجاء في البيان: «عزاء واجب، بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره تتقدم مديرية أوقاف المنوفية وجميع العاملين بها وعلى رأسهم الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم إمام وخطيب مسجد سيدي محمد أبو ذكري بناحية ميت مسعود شبين الكوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وفد من «الأوقاف» يقدم العزاء في الإمام المتوفي بالمنوفية

وتابع البيان: «وأناب فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، وافداً رفيع المستوي لتقديم واجب العزاء في مسقط رأسه بقرية الراهب شبين، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعت إدارة أوقاف شبين الكوم، وفاة الإمام، جاء فيه: «نتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ إبراهيم عبدالفتاح إمام مسجد محمد أبو ذكري بميت مسعود والذي وافتة المنيه أثناء عمله بمسجده، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمتة ويسكنة فسيح جناتة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».