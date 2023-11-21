أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في مصر، إذ شهد سعر الأسمنت ثباتا سعريا في بعض الأنواع، حيث سجل طن الأسمنت الرمادي 2444 جنيها، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الرسمية لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في مصر خلال بداية التعاملات، حيث تتفاوت أسعار الأسمنت بحسب النوع والاستخدام سواء كان للتسليح أو لأعمال التشطيب وفق المصنع، إذ يضاف إليه هامش الربح وتكلفة النقل قبل الوصول إلى المستهلك.

أسعار الأسمنت في المصانع

- أسمنت المعلم 1970 جنيها.

- أسمنت السهم 1970 جنيها.

- أسمنت الفهد 2050 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2000 جنيه.

- أسمنت مسلح 2250 جنيها.

- جنوب الوادي 1980 جنيها.

- أسمنت المخصوص 2100 جنيه.

- أسمنت السويس 2080 جنيها.

- أسمنت المهندس 2250 جنيها.

- أسمنت تايتان 2120 جنيها.

- أسمنت المصري 2080 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2170 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ1970 جنيها.

- أسمنت حلوان 2080 جنيها.

- العسكري بني سويف 2020 جنيها.

- أسمنت المنيا 2000 جنيه.

- أسمنت البرج 2210 جنيهات.

- أسمنت السويدي 2180 جنيها.

- أسمنت العسكري 1970 جنيها.

- أسمنت النصر 2080 جنيها.

- أسمنت السد العالي 2230 جنيها.

- أسمنت أسوان 2240 جنيها.

- أسمنت الصعيد 2260 جنيه.

- أسمنت أسيوط 1970جنيها.

- أسمنت التعمير 2210 جنيها.

- أسمنت قنا 2230 جنيها.

- أسمنت النهضة 2300 جنيه.

- أسمنت المصريين 2230 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 2250 جنيه.

من جهته، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة، إنّ أبرز المشاكل التي تواجه التجار هي تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، والقبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء.