أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار خام الحديد اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق، حيث سجل سعر حديد «الاستثماري» 38760 جنيها للطن، تسليم أرض المصنع.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في عدد من المصانع والشركات.

سجل سعر الحديد الاستثماري 38 ألفًا و760 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز استقرارا في الأسواق، بعدما سجل سعر الطن الـ40834 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حديد المصريين

- سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألف جنيه.

- بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر طن حديد العتال 38 ألف جنيه.

-سجل سعر حديد المعادي نحو 37 ألف جنيه.

- سجل حديد الكومي 37 ألف جنيه.

- حديد المراكبي 37 ألف جنيه.

- حديد عطية 38 ألف جنيه.

- حديد العشري 37 ألف جنيه.

الشعبة العامة لمواد البناء

وعقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارتها لبحث المشاكل التي تواجه التجار في جميع المحافظات، كما أعدت الشعبة مذكرة للمشاكل التي تواجه التجار، فيها طالبت بإطلاق حرية تداول مواد البناء ورفع قيود قانون البناء.