اقتصاديون يقدمون نصائح لسداد الفواتير عبر تطبيق «إنستا باي»

حقق تطبيق إنستا باي ثقة واسعة لدى العملاء حتى تخطى عدد المشتركين فيه حاجز 6 ملايين و200 ألف مواطن، لما يقدمه من خدمات بنكية إلكترونية لحظية ساهمت في توفير عنصر السرعة والآمان لدى المواطنين.

كيف تدفع فواتير الخدمات من أول مرة على تطبيق إنستا باي؟

وبعد اتجاه البنك المركزي لفرض رسوم على خدمات تطبيق إنستا باي بداية من العام المقبل، هناك تحذير للمشتركين في التطبيق خاصة عند سداد الفواتير ذات القيمة المالية الكبيرة يجب الانتباه إليه حتى تنجح المهمة من المرة الأولى بحسب الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد أبو علي والذي أوضحها في عدة نقاط كالتالي.

- يجب الاتنباه عند سداد الفواتير سواء كانت خاصة بخدمات الكهرباء أو المياه أو الغاز وغيرها وتحويل مبلغ يزيد على قيمة الفاتورة.

- خصم رسوم البنك المركزي سيتم تنفيذها من المبلغ المحول أولًا أي قبل أن يصل للمستلم سواء كان شخصًا عاديًا أم جهة تحصيل رسوم خاصة بالخدمات

- تفاصيل رسوم على تطبيق إنستا باي من الطبيعي أن يحددها البنك المركزي ويعلن عن تفاصيلها قبل البدء في التحصيل المقرر له مطلع العام المقبل.

تحذير عند سداد الفواتير عبر تطبيق إنستا باي

وقال الدكتور محمد بدرة الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار البنك المركزي بفرض رسوم للاستخدام وتحويل الأموال عبر تطبيق إنستاباي طبيعي وهو منفذ في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

- الرسوم ستكون مبلغا قليلا جدًا ويتم دائما إضافتها للعمل على تحديث التطبيق بشكل ملائم وللحافظ على الأمن السيبراني للتطبيق للحفاظ على معلومات العملاء.

معلومات عن تطبيق إنستا باي

- حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستا باي تصل إلى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة.

- إمكانية التحويل بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه في الشهر.