خبير اقتصادي: الحرب على غزة أثرت على الأسواق العالمية

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إنَّ الحرب على غزة أثرت على الاقتصاد العالمي، وتباعاً تأثرت اقتصادات المنطقة بتبعات هذه التوترات: «منذ 7 أكتوبر والأسواق العالمية تتداعى بشكل كبير بسبب حالة عدم اليقين السائدة».

حرب غزة تركت آثارا وتداعيات كبيرة على الاقتصاد

وأضاف «عبدالله»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية» من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنَّ حرب غزة تركت آثارا وتداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، خاصةً في ظل وجود أزمات أخرى بالفعل مثل الأزمة الأوكرانية المتسببة في صدمات الأسعار وتفاقم التضخم.

ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة

وتابع الخبير الاقتصادي، بأنَّ ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وكذلك تزايد تكاليف النقل واللوجستيات، وهي المحركات الأساسية لعمليات النمو الاقتصادي، أثر كل ذلك في متوسط معدلات التضخم بأوروبا لتأتي حرب غزة بتأثيرات مضاعفة على الاقتصاد العالمي، نظراً للأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية من موقع يمثل قلب العالم.