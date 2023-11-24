قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل مصادرة ممتلكات الفلسطينيين بالضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاكاتها لممتلكات الفلسطينيين من عمليات مصادرة للسيارات، والاعتقالات المستمرة منذ 7 اكتوبر الماضي.

وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، سيارة تابعة لفلسطيني بعد إطلاق النار عليها عقب اقتحامها لمخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا لمصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، لسيارة بعد إطلاق النار عليها عقب اقتحامها لمخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا.

وواصلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، الاعتقالات بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، واعتقل الجنود، شابا فلسطينيا يدعى محمد ناصر حناوي، عقب اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وسط إطلاق الرصاص الحي.

اعتاقلات بحق عمال قطاع غزة بالضفة الغربية المحتلة

كما اعتقل جنود الاحتلال، في وقت سابق من اليوم، 6 من عمال قطاع غزة،عقب مداهمة مبنى سكني في بلدة ترقوميا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقل الجنود، شابا فلسطينيا يدعى محمد ماجد كتانة، بعد مداهمة منزله في بلدة قفين، شمال طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.