انطلاق مؤتمر الإعلام الرقمي ومواجهة خطاب الكراهية بجامعة أكتوبر للعلوم غدا

تنظم كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA المؤتمر العلمي التاسع تحت عنوان «الإعلام الرقمي والدمج المجمعي» يومي 25 و26 نوفمبر 2023.

صرحت د. أمانى فهمي، عميدة الكلية، بأن المؤتمر يهدف إلى زيادة فاعلية الاعلام الرقمى فى الدمج المجتمعى للفئات المختلفة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030وأهداف التنمية المستدامة.

يتضمن المؤتمر عدة جلسات تدور موضوعاتها قى إطار المحاور التالية.

- الإعلام الرقمي ودعم ثقافة التنوع وتقدير الاختلاف بين الثقافات والمجمعات.

- الإعلام والتمثيل المجتمعي والثقافي كل فئات المجتمع.

- مهارات التربية الاعلامية الرقمية ودورها في دعم ثقافة الدمج المجتمعي.

- الإعلام بين التهميش والدمج للفئات للفئات المختلفة.

- الإعلام من الصورة النمطية إلى الدعم والقبول.

- الإعلام ومواجهة التميز والعنصرية وخطاب الكراهية.

- المؤسسات الإعلامية وصناع الدراما ودورهم في دعم ثقافة التنوع والاختلاف ودحض خطاب الكراهية والتميز لمواجهة التطور الحضاري والمجتمعي.