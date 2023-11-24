محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة المواني المصرية

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، والوفد المرافق له، في مكتبه بالديوان العام.

المحافظ يشكر هيئة المواني على دورها

وشكر المحافظ هيئة المواني على الدور الذي تقوم به الموانئ المصرية في تقديم الدعم والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين وتيسير عبور شاحنات المساعدات والوقود وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين الفلسطينيين إلى العريش ومنها إلى قطاع غزة.

دعم الأشقاء الفلسطينيين

وأكد المحافظ قيام المحافظة بجميع أجهزتها بدور كبير في دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال استقبال المساعدات وتجهيزيها لإدخالها إلى قطاع غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في مستشفيات سيناء، وتقديم الدعم للفلسطينيين المتواجدين في مدينة العريش، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاهزية جميع المواني

بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، المرور على مواني الهيئة «رفح - العوجة - طابا»، للتأكد من جاهزيتها لتقديم كل أنواع الدعم للأشقاء الفلسطينيين بالتنسيق مع مختلف الجهات.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الهيئة العامة للمواني البرية والجافة تقوم بتقديم أشكال مختلفة من الإجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور المعونات والمساعدات والمعدات إلى الجانب الفلسطيني، وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى تقديم الدعم والعون لهم وإعفائهم من رسوم العبور.