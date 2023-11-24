«الوفد»: موقف الرئيس السيسي لم ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية

أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، بالجهود المصرية لدعم غزة، والتي أسفرت عن هدنة إنسانية من أجل الشعب الفلسطيني ودخول المواد الغذائية والوقود، لافتا إلى أن انطلاق أكبر قافلة لدعم غزة في استاد القاهرة تأتي في إطار المساعدات المصرية المقدمة لغزة.

التحالف الوطني للعمل الأهلى

وأوضح «الهضيبي» أن جهود المتطوعين في التحالف الوطني وحياة كريمة واضحة للجميع وجميع القوافل التى انطلقت إلى غزة كانت بفضل مشاركتهم جميعا، وبرهن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي على قدرة المجتمع المدني المصري في العطاء، ودعم قرارات القيادة السياسية.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، أن موقف الرئيس السيسي لم ولن يتغير تجاه دعم القضية الفلسطينية، بل زاد الدعم وتضاعفت المساندة على المستوى المحلي والدولي، لافتا إلى مصر رفضت خروج مزدوجي الجنسية إلا بدخول المساعدات واستقبلت المرضى والجرحي وهناك أكثر من قافلة تحركت من مصر إلى غزة.