برلماني: القافلة الإنسانية وحديث الرئيس السيسي تأكيد حقيقي لدعم مصر لفلسطين

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تحرك القافلة اليوم من ستاد القاهرة تؤكد الموقف المصري وحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أكد دعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن معبر رفح مفتوح من جانب مصر ولم يغلق.

موقف الرئيس السيسي

وأوضح «خليل» في تصريح لـ«الوطن» أن القضية الفلسطينية جزء من القضية المصرية، وموقف الرئيس السيسي ثابت بما يؤكد أن فلسطين في قلب مصر، لافتا إلى أن الرئيس اليوم وضع خطوطا حمراء جديدة أمام العالم بأثره، ليجدد التأكيد على أن مبدأ التهجير خط أحمر ومهما كانت الحملات العالمية والدولية ومحاولات الابتزاز فلن تتراجع الإرادة المصرية.

تنسيقية شباب الأحزاب

وأشارعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مصر أكثر دولة قدمت المساعدات على مدار تاريخها لفلسطين، مؤكدا أن الموقف المصري متداخل بشكل إنساني وسياسي، فمصر رفضت خروج مزدوجي الجنسية إلا بدخول المساعدات واستقبلت المرضى والجرحي وهناك أكثر من قافلة تحركت من مصر إلى غزة، وتصريحات الرئيس السيسي دائما تؤكد عدم قبول فكرة تفريغ القضية الفلسطينية، والتأكيد على حل الدولتين، والموقف المصري داعم بقوة للقضية الفلطسينية.