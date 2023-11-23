عضو التحالف الوطني: الشعب المصري داعم للرئيس السيسي في كل قراراته

أشاد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالحشد الكبير الذي حضر فعالية مؤتمر «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين»، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي باستاد القاهرة الدولي.

القيادة السياسية

وأكد سيف خلال تصريحات صحفية، أن هذا الحشد الكبير دليل على أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف القيادة السياسية، وداعم ومؤيد لأي إجراء أو قرار يتخذه الرئيس السيسي تجاة القضية الفلسطينية.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الرئيس السيسي أعطي للعالم رسائل هامة خلال كلمته في المؤتمر أهمها، أن مصر هي الدولة الأكثر دعماً ومساندة للقضية الفلسطينية وللأشقاء في غزة، ومصر لن تتخلي عنهم أبداً، بالإضافة إلى أن تهجير الفلسطنيين إلى مصر لن يحدث، وسيناء خط أحمر.

مساعدات مصر إلى غزة

وأشار محمد سيف، إلى أن حجم المساعدات التي ترسلها مصر إلى غزة كبيرة جدا، ومصر رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة إلا أنها ترسل مساعدات بشكل يومي أكثر من إجمالي المساعدات التي ترسلها جميع الدول.

وتابع سيف بأن الرئيس السيسي رد على جميع المشككين بشأن غلق مصر لمعبر رفح، موضحا أن مصر دائما تعمل في جميع الاتجاهات لمساعدة أشقائنا في فلسطين.