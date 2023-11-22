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سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 22-11-2023

كتب:

مريم حنفي
08:47 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية ثبات سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك، وهو الهدوء المستمر منذ ختام تعاملات أمس، في ظل توقعات باستقرار الأسعار حتى نوفمبر الجاري. 

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه بيعا. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

- كما يبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 33.92 جنيه شراءً و33.08 جنيه بيعا. 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء داخل البنك التجاري الدولي CIB إلى 33.75 شراء و32.26 جنيه بيعا. 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 

- ويسجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندریة 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. 

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بقلم مريم حنفي