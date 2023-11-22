سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 22-11-2023
كتب:
مريم حنفي
08:47 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم
أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية ثبات سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك، وهو الهدوء المستمر منذ ختام تعاملات أمس، في ظل توقعات باستقرار الأسعار حتى نوفمبر الجاري.
وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك، كما يلي.
سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري
- يسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه بيعا.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
- كما يبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 33.92 جنيه شراءً و33.08 جنيه بيعا.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
- فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء داخل البنك التجاري الدولي CIB إلى 33.75 شراء و32.26 جنيه بيعا.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
- ويسجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندریة 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.