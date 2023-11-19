‎سعر الريال السعودي اليوم.. الأعلى شراء بـ 8.25 جنيه

يواصل سعر الريال السعودي اليوم في كافة البنوك المصرية، ثباته منذ ختام تعاملات أمس السبت، استكمالا للهدوء المستمر منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار حتي نهاية الشهر الجاري، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم، والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي، اليوم الأحد، داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه بيعاً و8.19 جنيه شراءً.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.25 جنيه شراء، أما سعر البيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

- فيما يسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة 8.19 للشراء، و8.25 جنيه للبيع.