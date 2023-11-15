سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 15-11-2023

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 على ثباته منذ ختام تعاملات أمس، وهناك توقعات باستقرار الأسعار حتى نهاية نوفمبر الجاري، وجاء الأعلى شراءً بـ8.22 جنيهـ أما سعر الريال الأقل بيعا فجاء بـ8.22 جنيه، وفق ما أعلنه الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وجاء سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في البنوك بـ8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 33.08 جنيه للبيع أما سعر الشراء 33.92 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات داخل بنك مصر إلى 32.97 جنيه شراء و33.13 جنيه بيعا.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم، في البنك التجاري الدولي CIB يبلغ 33.75 جنيه للشراء و32.26 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

أما سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية فبلغ في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8.21 جنيه شراء أما سعر البيع فوصل إلى 8.25 جنيه.