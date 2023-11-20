سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الاثنين 20-11-2023

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 20-11-2023 على استقراره في البنوك منذ ختام تعاملات أمس، ولم تشهد الأسعار أي تغيير حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

وأوضح الموقع أنّ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 20-11-2023 في البنوك يسجل 33.92 جنيه شراءً و33.08 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

فيما يبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 33.13 جنيه للبيع أما سعر الشراء 32.97 جنيه.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

ويسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك التجاري الدولي CIB 33.75 جنيه للشراء و32.26 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

ووصل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندریة إلى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودى في البنك المركزي المصري

بينما يسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه بيعاً.