محافظ أسيوط يشهد ختام برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ختام أعمال برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» لتمكين المرأة من القيادة، كما سلّم شهادات إتمام التدريب للبرنامج الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتم تنفيذه بنطاق المحافظة خلال الفترة من 5 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر الجاري، واستفاد منه 91 متدربة من القطاعات المختلفة بالمحافظة.

تمكين المرأة في المحافظات

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية تسعى لتمكين المرأة بكل المجالات لدعم مسيرة التنمية لتتبوأ مكانة متميزة في منظومة العمل الوطني بالجمهورية الجديدة لإعداد كوادر نسائية قادرة على تولي المناصب القيادية، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل دومًا على تمكين المرأة في جميع المناصب القيادية والإدارية بمختلف الوحدات المحلية والديوان العام.

برامج تأهيل الكوادر النسائية

وأشاد المحافظ بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم على أسس علمية محددة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة ورؤيتها نحو بناء الإنسان المصري، لافتًا إلى أهمية التدريب لمواكبة العصر والتسلح بالعلم والمعرفة والتعرف الكامل علي أساسيات القيادة الناجحة واكتساب خبرات جديدة واسعة النطاق من خلال التدريب والاطلاع على كل ما هو جديد في علوم الإدارة والقيادة.

واستمع اللواء عصام سعد إلى العديد من المتدربات وتعرف على مدى استفادتهن من البرنامج لنقل ما تم التدريب عليه والمهارات والخبرات التي اكتسبنها إلى الزملاء في العمل والمجتمع، كما تعرف على بعض النماذج وما قدمته في مجال عملها لتحسين بيئة وتطوير أداء العمل بما يحقق الاستثمار في الكادر البشري ومن ثم التأثير بصورة إيجابية في المجتمع وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والريادة في مختلف المجالات.

وفي نهاية اللقاء، سلم المحافظ شهادات إتمام البرنامج التدريبي وشهادات التكريم للمتدربات، موجهًا الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على تقديم الدعم الكامل للمحافظة من خلال تنفيذ برنامج تدريب «المرأة تقود»، مثمنا دور الأكاديمية البارز في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة لرفع قدرات العاملين في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من أداء عملهم بطريقة احترافية وتولي المناصب القيادية.