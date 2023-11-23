«مياه أسيوط» تعلن كسر مفاجئ بخط طرد «500 مم» بحي غرب.. وتقدم البدائل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الخميس، عن توقف محطة نائلة خاتون بسبب كسر خط طرد المحطة قطر 500، ما أدى لانقطاع المياه عن مصنع سيد، وتأمينات السيارات، ومساكن نائلة خاتون كوم عباس بمنطقة غرب.

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن ضعف وقطع المياه عن حي غرب يأتي نتيجة لكسر مفاجئ في خط طرد 500 مم لذا تم الدفع بسيارات الكسح والمياه ومعدات وطاقم الإصلاح.

توفير سيارات مياه

وتنوه الشركة المواطنين بمواعيد البدء في الأعمال التنفيذية المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وتعلن شركة المياه المواطنين بأنها ستعمل على توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة، وبصفة دورية، في المناطق المتأثرة بخروج محطة رفع صرف صحي نائلة خاتون عن العمل.

كما أعلنت الشركة عن أن جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين، لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وعلى أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه، والتعامل معها على الفور.

وأكدت الشركة أنه سيتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياجات طوال فترة الانقطاع.