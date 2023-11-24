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رئيس وزراء بلجيكا يشكر الرئيسي السيسي على جهوده لإجلاء 100 بلجيكي من غزة

كتب:

شريف سليمان
11:30 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب مساهمته في إجلاء ما يقرب من 100 بلجيكي من غزة أمس.

وأضاف دي كرو، في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي  ونظيره الإسباني، ونقلته قناة إكسترا نيوز: «سيادتكم لعبتم دورا محوريا في هذا الصدد من أجل توفير سلام وأمان الأشخاص على مدار 6 أسابيع، ونقدر المساعدة التي قدمتوها لنا، وهذا احد أهداف زيارتي لمصر».

وتابع رئيس الوزراء البلجيكي: «تحدثنا عن وقف إطلاق النار وتحقق هذا الأمر أخيرا، فلنجعل هذا الأمر ينفذ اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة».

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