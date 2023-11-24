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رئيس وزراء بلجيكا يدعو إسرائيل إلى فتح معابر إدخال المساعدات لغزة

كتب:

شريف سليمان
11:34 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
رئيس وزراء بلجيكا

رئيس وزراء بلجيكا

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن وقف إطلاق النار بشكل دائم يجب أن يكون محور التركيز حاليا، مشددًا على أهمية التأكيد على المزيد من دخول المواد والمساعدات لقطاع غزة.

دي كرو: يجب تقديم الدعم لغزة

وأضاف دي كرو، في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي  ونظيره الإسباني، ونقلته قناة إكسترا نيوز: «يجب تقديم الدعم لغزة في الجنوب والشمال، مما يعني أن الأراضي الإسرائيلية يجب أن تفتح معابر أخرى وألا يقتصر دخول المساعدات على معبر واحد».

وتابع: «المدنيون الأبرياء في غزة في حاجة إلى هذا الأمر، وعلينا أن نطبق القانون الإنساني، كما أنه علينا احترام القانون الإنساني الدولي وتجنب خسائر بشرية في غزة».

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