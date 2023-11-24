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 «النقل»: إيرادات شركة المستودعات العامة المصرية بلغت 656.499 مليون

كتب:

كريم روماني
12:58 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
جانب من عمليات التخزين - صورة أرشيفية

جانب من عمليات التخزين - صورة أرشيفية

كشف تقرير لوزارة النقل، تفاصيل اجتماع الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية، حيث تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق على نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 656.499 مليون جنيه، مقابل 447.645 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 46.7 % وصافي أرباح الشركة مبلغ  184.215 مليون جنيه مقابل 90.668 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 103.2 %.

ميناء الإسكندرية

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة التطوير المستمر للشركة التي تعتبر من أقدم وأعرق الشركات داخل ميناء الإسكندرية في مجالات التخزين والنقل ووالتخليص الجمركي، حيث تأسست الشركة في الخامس عشر من ديسمبر عام  1943، وتدير مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة في تخزين كافة البضائع والحاويات في موانى الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسويس ونويبع والأدبية وسفاجا بالإضافة إلى المستودع الجمركى العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركي العام بالقباري كما تمتلك الشركة أسطول ضخم من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأى موقع بجميع إنحاء جمهورية مصر العربية وتنتهج الشركة أسلوب إداري حديث متضمنا أهداف محددة تسعى لانجازها تباعا والتى يتم تحديثها بما يتماشى مع كافة الظروف الخارجية المحيطة و الشركة لديها موارد بشرية مميزة في كافة الأنشطة لتكفل ريادتها في هذا المجال.

استمرار التطوير والتحديث

وفي اجتماع الحمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق على نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 81.325 مليون جنيه، مقابل 74.266 مليون جنيهاً في العام السابق بنسبة نمو  9.5% وصافي أرباح الشركة مبلغ  364.899  مليون جنيه مقابل  179.818 مليون جنيهاً في العام السابق بنسبة نمو 102.9%  وتم التاكيد خلال الجمعية العامة على استمرار التطوير والتحديث المستمر بالشركة التي تعتبر شركة رائدة في مجال الوكالة البحرية والقيام بأعمال السياحة والرحلات والتخليص الجمركي ومناولة البضائع والقيام بأعمال النقل البحري والبري في داخل وخارج البلاد وتملك وتاجير واستئجار السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذلك تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والاشخاص وهي وكيل شركة الجسر العربي للملاحة.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.