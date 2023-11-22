البابا تواضروس: قلوبنا تتألم من أجل الشهداء والمصابين في فلسطين

أعرب البابا تواضروس الثاني عن ألمه لأجل الضحايا والشهداء والمصابين والمتعبين من جراء ما يحدث في الأراضي المقدسة في فلسطين، واصفًا إياها بأنها الأرض التي أنجبت الأنبياء والتلاميذ والرسل.

البابا تواضروس: قلوبنا تتألم من أجل شهداء وجرحى فلسطين

وقال البابا تواضروس خلال كلمته في احتفالية دار الكتاب المقدس بمرور 140سنة على بدء عملها بمصر:«إن كنا يا إخوتي الأحباء ونحن نجتمع هنا ونفرح بعمل الله وبكلمته المقدسة ولكن قلوبنا تتألم من أجل الأرض التي أنجبت الأنبياء والتلاميذ والرسل، وهؤلاء الذين كتبوا أسفار الكتاب المقدس، وهذه الأرض المقدسة التي نسمع عنها الصراع الدائر حاليا وآلامات الضحايا والشهداء والمصابين والمجروحين والمتعبين».

البابا تواضروس: من يتجه إلى العنف والحرب والصراع هو إنسان بعيد عن الله

وأضاف البابا، «نصلي أن يعطي الله نعمة وحكمة لكي تكون الأرض التي استقبلت أسفاره المقدسة والتي أوحى بها بروحه القدوس تكون محل للسلام وللفرح وللهدوء، نحن نصلي نحو إخوتنا المتألمين بكل نوع من الألم، ونصلي من من أجل أن يحفظ الله العقول في سلامه، فالذي يتجه إلى العنف والحرب والصراع هو إنسان بعيد عن الله، لأن الله هو ملك السلام ونحن نصلي ونقول يا ملك السلام اعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا».

واستضافت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم الثلاثاء احتفالية دار الكتاب المقدس بمرور140 سنة على بدء عملها بمصر، بحضور رؤساء الطوائف المسيحية.