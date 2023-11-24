وزيرة الهجرة: طرح وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج بشكل دائم بتخفيض 25%

استعرضت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جانبًا من المحفزات التي تقدمها الدولة للمصريين بالخارج، خلال اجتماعها عبر «فيديوكونفرانس» مع 200 من أقطاب الجاليات المصرية من 30 دولة أوروبية استمر لنحو 6 ساعات متواصلة، التنسيق مع وزارة الإسكان لاستمرار طرح وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية "الدولار"، وبنسبة تخفيض تصل إلى 25%.

تخفيضات للطلاب العائدين لاستكمال دراستهم في الصين

وأضافت جندي أنه تم التنسيق مع وزارة الطيران لمنح تخفيضات على مدار 216 يوما، للزوجة والأبناء، بنسب تصل إلى 33% واستفادة طفلين اثنين بالخصم، حتى 15 سنة، وكذلك تقديم تخفيضات للطلاب العائدين لاستكمال دراستهم في الصين، بعد انتهاء كورونا.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم بالفعل قيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع تصل إلى 7%، و9%، بجانب العمل على إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج.

10 من أهم المستثمرين من المصريين في الخارج

كما تم التنسيق مع الوزراء والجهات المعنيين للتشاور حول أنشطة عمل الشركة، وإعداد قائمة بأهم مجالات الاستثمار وطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج بما يشمل الترويج للمشروعات القومية ومجالات الاستثمار الجاذبة لهم، مثل مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، وتم الاتفاق على المجلس التأسيسي للشركة، وهم 10 من أهم المستثمرين من المصريين في الخارج، وقد تم بالفعل تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار.

وأشارت إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيا للمصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها شهر يوليو الماضي، لصالح مواطنيها المقيمين في الخارج، وتم وقف العمل بها حاليا هذا بجانب إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان "معاش بكرة بالدولار" بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار، والعمل على الترويج لخدمات التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك، بالإضافة إلى إتاحة وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين وبلغ المشتركين فيها 545 ألف مواطن.

سوق المصريين بالخارج

وأكدت السفيرة سها جندي، أن مختلف المحفزات سيتم تضمينها في تطبيق المصريين بالخارج، وتخصيص قسم "سوق المصريين بالخارج"، والذي سيضم السلع التي يتم تصنيعها في مصر، استجابة لرغبة المصريين بالخارج في تعريفهم بالمنتجات المصرية المتميزة في الجودة والأسعار، للترويج للمنتجات المصرية، والتعريف بمهارة أبنائنا وقدرتهم على المنافسة بمنتجات متميزة، تفي باحتياجات المصريين، بجانب فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية المتميزة.