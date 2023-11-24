ضبط عاطل وسيدة لحيازة كميات من المواد المخدرة في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط عاطل «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزته (كمية من مخدر البودر - مبلغ مالي).

كما جرى ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين، بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

بمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.