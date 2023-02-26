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ضبط 23 قضية إتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

كتب:

محمد بركات
11:41 ص | الأحد 26 فبراير 2023
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 23 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية، كما تمّ تنفيذ 8371 حكم قضائيا وضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض.

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بقلم محمد بركات