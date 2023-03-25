نقيب الفلاحين: استقرار أسعار اللحوم الحمراء وزيادة معدلات الشراء

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم البلدية استقرت مع دخول شهر رمضان المبارك، موضحا أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى تراوحت بين 230 و240 جنيها للكيلو، وفي المدن بين 240 و260 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

وأوضح «أبو صدام»، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن سعر اللحوم الحمراء يختلف من تاجر لآخر، وتتراوح أسعار اللحوم البقري بين 220 و260 جنيها للكيلو، واللحوم الجاموسي بين 210 إلى 250 جنيها للكيلو، كما يتراوح سعر اللحم الجملي بين 180 و190 جنيها للكيلو، وسعر لحم الماعز بين 260 و300 جنيه في بعض المناطق.

وأشار «أبو صدام» إلى أن اللحوم متوفرة بشكل جيد بالأسواق، وتوجد كميات كبيرة من اللحوم البلدية والمستوردة، ويتراوح سعر اللحوم المستوردة بين 190 إلى 200 جنيه حسب المنطقة، لافتا إلى أن الدولة حريصة على توفير السلع والمنتجات للمواطنين.

وأوضح «أبو صدام»، أن أسعار العجول البقري والجاموسي تتراوح بين 35 ألف جنيه إلى 75 ألفا، حسب النوع والوزن، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم بين 115 إلى 120 جنيها، بينما يتراوح سعر اللحم الجاموسي القائم ما بين 110 و115 جنيها للكيلو.

إقبال المواطنين على شراء اللحوم

وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن هناك حجم طلب جيد على كل من اللحوم البلدية والمستوردة بالأسواق، بينما تزداد الطلبات على شراء اللحوم البلدية مقارنة بالمستوردة، لافتاً إلى أنه من المتوقع استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، إذا زادت كميات اللحوم المستوردة، ومن المتوقع زيادة معدلات الشراء مع اقتراب عيد الأضحى.