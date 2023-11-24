تنظيم حملات للتوعية بمخاطر الإسراف في المياه بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور المهم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف، وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

تنظيم قافله مائية للأهالي بمنطقة سعدون

وفي هذا الإطار، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى تنظيم الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، قافلة مائية للأهالي بمنطقة سعدون التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة الحفاظ عليها، لافتًا إلى تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددًا من الرسائل الإرشادية.

تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنّ القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل، لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة، بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة، للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم بجانب تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها، والتأكد من جوده مياه الشرب، وكذلك حصر شكاوى العملاء واستفساراتهم لسرعة حلها وإيجاد حلول عاجلة لها.