القبض على عصابة تسرق بيانات الحسابات البنكية.. جوائز وهمية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني.

فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي بمحافظة المنيا، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة)، وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على النحو المشار إليه، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، كما اعترف بارتكاب 8 وقائع أخرى بذات الأسلوب., وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.